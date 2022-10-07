PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen başarılı operasyonlarda 26 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18, Barış Pınarı bölgesinde de 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından geldi.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” ifadeleri kullanıldı” denildi.