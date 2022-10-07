PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen başarılı operasyonlarda 26 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18, Barış Pınarı bölgesinde de 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” ifadeleri kullanıldı” denildi.