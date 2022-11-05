PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Fırat Kalkanı bölgesinden geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.” denildi.