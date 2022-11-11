PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor” sözleri yer aldı.