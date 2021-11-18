PKK’ya darbe! Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Türk Silahlı Kuuvetleri’nin Kuzey Irak’a düzenlediği operasyonda PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan’ın öldürüldüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın kurucularından ‘Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirildi.

MİT’in hedefinde olan ve son dönemde “KCK Yürütme Konseyi Üyesi” ve “Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri” olarak konumlandırılan terörist Ali Haydar Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu.