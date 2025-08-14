Plajda Şaşırtıcı Bir Olay Meydana Geldi

OLAYIN ŞAŞIRTAN DETAYLARI

Avustralya’nın Byron Bay plajında yaşanan bir olay, izleyenleri hayrete düşürüyor. Bir adam, partnerinin sivilcelerini sıkarken çevradaki insanların büyük bir şaşkınlıkla olaya tanıklık ettiği bildiriliyor. Olay, plajın ana kısmına bakan çimlik bir alanda gerçekleşti. Kadın, havlu üzerine yüzüstü uzanmışken, erkek arkadaşı onun üzerinde eğilerek cilt bakımına başlamıştı. Kadının kıyafetleri spor şort ve spor sütyeniyle sınırlıydı ve kazağı yastık olarak kullanıyordu.

GÖRÜNTÜLER VE YORUMLAR

Görüntülerde, adam bir sivilceyi sıkıyor, ellerini çimlere siliyor ve ardından yaptığı işe hayranlıkla bakıyor. Video açıklamasında ise esprili bir dille “İstemediniz ama karşınızda ‘Pop & Purge’ – çakra uyumlu cilt temizliği. Sahilde, bayraklar arasında uygulanıyor. Randevu yok, sadece havlunuzu ve travmanızı getirin.” şeklinde bir ifade yer alıyor. Ancak bu olay, çevrimiçi ortamda büyük tepki topluyor. Bazı kişiler “Tiksindirici!” yorumları yaparken, bazıları da “İğrenç alışkanlıklarınızı paylaştığınız için teşekkürler” gibi ifadelerle tepki gösteriyor. Bir kullanıcı, köpeğinin çimde neyi kokladığını merak ettiğini ifade ediyor.

ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VE YORUMLAR

Buna karşın, bazı kişiler bu hareketi ‘saf bir sevgi’ olarak yorumluyor. Bir kullanıcı, “Doğa ve biraz duygusal bakım ile sistemi resetlemek gibisi yok” derken, diğer bir takipçi “İşte bu gerçek sevgi” yorumunu yapıyor. Görgü ve protokol uzmanı Jo Hayes ise olayı fazla büyütmemek gerektiğini vurguluyor: “Burası plaj, bir kafe veya alışveriş merkezi değil. Plajda insanlar daha uygunsuz şeyler de yapıyor; suya işemek gibi. Tırnak kesmek gibi bazı şeyler uygunsuz olur ama bu olay, plajda yapılan uygunsuz hareketler arasında düşük bir seviyede.”