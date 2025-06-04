Plaka Gizleyen Sürücülere Cezalar Uygulandı

CEZA YAĞMURU KONTROLERDE

Hatay’da, polis ekipleri tarafından yapılan trafikteki denetimlerde, aracının plakasını çeşitli yöntemlerle kapatan ve silen sürücülere ceza kesildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte trafik düzenini korumak maksadıyla sıkı bir denetim süreci yürütüyor.

DENETİMLER YAPILDI

İskenderun İlçesi’nde, 26 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, standart dışı plaka takan, plakalarını saklayan, değişiklik yapan ve plakasız araç kullanan sürücülere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücüleri de denetimlerin odak noktasındaydı. Yapılan incelemelerde, 1860 araç ve sürücü denetlendi, bu süreçte 430 araca toplamda 1 milyon 520 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 35’i motosiklet olmak üzere toplamda 52 araç trafikten men edildi. Ayrıca, kanunlara uymayan 6 sürücünün ehliyeti de kalıcı olarak iptal edildi. Kontroller sırasında, sürücüler tarafından aracın plakasını gizlemek için kullanılan kilit, kask ve bant gibi yöntemler dikkat çekti.