Plakasız Motosiklet Kullanıcısına Para Cezası

DENİZLİ’DE PLAKASIZ VE EGZOZSUZ MOTOSİKLET CEZA KESİLDİ

Denizli’de bir vatandaş, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüyü videoya çekerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne şikayet etti. Bu durum, motosikletin rahatsız edici gürültüsü nedeniyle yaşandı. Çekilen video ile birlikte ihbarda bulunan vatandaş, durumu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirdi.

TRAİFİK EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbardan sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanıcısını tespit etmeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda motosiklet sürücüsünün kimliği belirlendi ve kendisine 13 bin 76 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ise aracın plaka kaydının olduğu, ancak plakalarının takılı olmadığı tespit edildi.