Plakasız Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

POLİS EKİPLERİYLE KAÇIŞ YAŞANDI

Kayseri’de, plakasız motosiklet sürücüsü F.B., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Olay, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheli davranışları nedeniyle dikkat çeken motosiklet sürücüsü, ekipler tarafından durdurulmak istenmesine rağmen kaçmayı tercih etti.

UYUMLU ŞEKİLDE YAKALANDI

F.B., Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yapılan kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.’ye birden fazla trafik kuralını ihlal etmekten 73 bin TL para cezası uygulandı. Bu ihlaller arasında ‘plakasız motosiklet kullanma’, ‘ters yönde seyretme’, ‘dur ihtarına uymama’ ve ‘ehliyetsiz motosiklet kullanma’ suçları yer aldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan F.B. hakkında ayrıca ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı. Bu durum, Kayseri’de trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.