Plakasız Motosikletle Geçen İki Sürücü

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bolu’da, iki sürücünün plakasız motosikletleriyle araçların arasında yüzüstü uzanarak geçiş yapması dikkat çekti. Olay, D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, gece saatlerinde gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen iki kişi, motosikletleriyle hızla ilerlerken, anlar bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Söz konusu görüntüler, sosyal medya platformlarında yayımlandıktan sonra polis ekipleri durumu dikkate alarak sürücüleri yakalamak için harekete geçti. Görüntülerdeki eylem, plakasız motosiklet kullanımının yanı sıra trafikteki tehlikeyi de gözler önüne seriyor. Ekipler, olaya ilişkin detayları araştırarak gereken işlemleri gerçekleştiriyor.