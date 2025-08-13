Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Bu değişiklikle, parklar ve millet bahçeleri afet ve acil durumlar için daha nitelikli hale getirilecek. 5 bin metrekare ve üzeri alanlara sahip parklar, nitelikli toplanma alanlarına dönüştürülecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PARKLARDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Yeni düzenlemelerle birlikte çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları konularında önemli adımlar atılıyor. Yönetmelik değişikliği ile parkların, afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olması sağlanıyor. 5 bin metrekare ve üzerindeki parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması amacıyla zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı oluşturulacak. Ayrıca, itfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu yerleştirilecek. Helikopter iniş alanı yapımıyla ilgili usul ve esaslar da belirlendi. Nüfus yoğunluğu yüksek olan park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri kurulabilecek.

Konutla birlikte ticaretin yapılabildiği parsellerde, yapı inşaat alanının 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısının 250’den fazla olması durumunda müstakil aile sağlığı merkezleri yapılması zorunlu kılındı. Yapılan düzenleme ile belirli bir büyüklüğün üzerindeki parsellerde çocuk gündüz bakımevi yapma imkanı da sağlandı. Yapı inşaat alanının 15 bin metrekareden büyük ve bağımsız bölüm sayısının 150’den fazla olduğu projeler için, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri inşa edilmesi zorunlu oldu.

İMAR PLANI İPTALLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Değişiklikle, imar planı iptalleri nedeniyle yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan parsellerde mevcut iskanlı yapılarda tadilat yapılmasına ait düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu sayede, imar planı olmayan bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşıyor.