“Planlı Sezaryen Doğuma İzin Yok!”

PANKARTIN GÜNDEME GELİŞİ

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesinde, ev sahibi takımın sahaya taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pankartla ilgili olarak “Bu normaldir. Futbol maçlarına yalnızca erkekler mi geliyor?” şeklinde bir açıklama yaptı.

SEZARYEN DOĞUM ORANI

Sağlık Bakanlığı, pankartın gündem olmasının ardından “Doğal Olan Normal Doğum” farkındalık kampanyası hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, sezaryen doğumun ise yalnızca tıbbi gereklilik durumlarında başvurulan cerrahi bir yöntem olduğunu vurguladı. Türkiye’deki doğumların %61’inin sezaryen ile gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu oranın %10 ile %15 arasında olması gerektiğine işaret edildi. Ayrıca, bilimsel araştırmalara yer verilerek normal doğumun anneler için daha hızlı bir iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkilendirildiği belirtildi.

YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarına yönelik önemli güncellemeler gerçekleştirdi. Yeni düzenlemelerle, özel sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu ve işletme standartları yükseltilerek, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarındaki hizmetlere dair önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında en dikkat çekeni, tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek olmasıdır. Normal doğum tercih edilirse, doğum ünitesinin kurulması zorunlu hale gelecek.

DOĞUM ÜNİTESİ VE AMELİYATHANE ŞARTI

Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesi kurulması yasaklanacak. Ayrıca, doğum ünitesinin, ameliyathaneye kolay erişim sağlayacak ve genel sirkülasyondan uzak bir konumda olması gerekecek. Doğum salonunun minimum büyüklüğünün ise 16 metrekare olacağı belirleniyor.

DENETİM VE BELGELER

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlarla uyumlu olup olmadığını denetlemek için, tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak. 24 saat kesintisiz hizmet sunan ve uzman tabip kadrosu 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesi mümkün olacak. Ancak cerrahi müdahalelerin, ikinci bir müdahaleye gerek kalmayacak şekilde olması şartı aranacak. Yeni düzenlemelere göre, uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. Ayrıca, birden fazla polikliniğin birleştirerek tıp merkezine dönüştürülmesi de mümkün hale gelecek. Muayenehanelerdeki tıbbi uygulamaların ise çağdaş tıp kurallarına uygun olması gerekecek. Tıp merkezlerinde sunulacak tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri için de gerekli izin belgelerinin alınması şart olacak.