Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı, Hastane Boşaltıldı

PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın hızla büyüyor. Duman, yakınındaki özel bir hastaneye sirayet ederken, buradaki hastalar tedbir amacıyla başka hastanelere sevk ediliyor. Olay, saat 17.00 civarında meydana geldi ve depo içerisinde bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesiyle birlikte, 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri yangına müdahale için bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, Aliağa’dan 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel yangın söndürücü aracı ve 3 merdivenli araç da destek için gönderildi.

DUMANLAR HASTANEYİ SARDIYDI

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok yerinden görülebiliyor. Dumanlar özel hastaneyi sararken, tedbir amacıyla hastane boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangının hastaneye sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hastane yetkilileri, yangının hastane binasına ulaşmadığını belirterek, “Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yangın hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan da resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN BİLGİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınla ilgili olarak “16.57’de fabrikada ot yangını olduğuna dair ihbar aldık. Olay yerine giden ekipler, yangının depolarda olduğunu belirledi. 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale ediliyor. Aliağa bölgesinden ayrıca 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ve 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının hastaneye sıçramaması için mücadele etti ve hastanedeki hastalar önlem amaçlı tahliye edildi. Ayrıca İZBAN seferlerinde kısa süreli yaşanan sinyalizasyon sorunu çözüldü, seferler normal şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.