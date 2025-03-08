Plastik Tesisinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Niğde’nin Bor İlçesi’ndeki Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir plastik geri dönüşüm tesisinin depo alanında yangın çıktı. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangında, alevler hızlıca tesisin çevresini sardı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Niğde ve Bor ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saat süren bir çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.

VALİ’DEN YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMA

Niğde Valisi Cahit Çelik, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, “Bugün saat 21.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki fabrikada meydana gelen yangını burada devriye atan arkadaşlarımız fark etti. Geçen sene burada 24 saat çalışan bir ekip kurmuştuk, o ekip kısa süre içerisinde olaya müdahale ediyor. Yangın olduğu alan stok alanı fabrikanın içerisinde çıkmadı. Bor ve Niğde Merkez’den gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ederek yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alındı. Stok malzemedeki ürünleri açık alana alacağız, fabrikanın içerisinde bir hasar yok, hepinize geçmiş olsun” dedi.

MALZEMELERDE ZARAR VE İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda ölen veya yaralanan kimse olmazken, depodaki çok sayıda malzeme ve ekipman zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.