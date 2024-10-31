PlayStation 5 Pro’nun Türkiye Fiyatı Açıklandı

SONY’NİN YENİ NESİL KONSOLU PLAYSTATION 5 PRO’NUN FİYATI BELİRLENDİ

Sony’nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı nihayet sızdırıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında dünya genelinde tanıtılan ve yurt dışında 700 dolardan satışa sunulan konsol için Türkiye’de uzun bir süre belirsizlik hâkimdi. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, PlayStation 5 Pro’nun Türkiye’de satış fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Konsolun satış tarihi ise 7 Kasım 2024 olarak öngörülüyor. Bu, oyuncuların yeni nesil oyun deneyimi için sabırsızlandığı bir dönemde, PlayStation 5 Pro’nun piyasaya girmesiyle ilgili heyecanı artırıyor. Özellikle ilk versiyonu büyük bir başarı elde eden PlayStation 5’in ardından, yeni modelin de ilgi görmesi bekleniyor.

GELİŞMİŞ DONANIM ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

PlayStation 5 Pro’nun sunduğu gelişmiş donanım özellikleri öne çıkıyor. Konsol, daha hızlı yükleme süreleri ve yüksek grafik performansı vaat eden yenilikçi bir GPU ile donatıldı. Yüksek çözünürlük desteği ve akıcı oyun deneyimi, oyuncuların ilgisini çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, PlayStation VR2 gibi yeni nesil aksesuarlarla uyumluluğu, konsolun çok yönlülüğünü artırıyor. Sızdırılan fiyat, Türkiye’deki oyuncular için bir umut kaynağı olmakla birlikte, fiyat-performans oranı açısından tartışmalara yol açabilir. Mevcut döviz kurları ve enflasyon koşulları, oyuncuların bütçelerini etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

ÖN SİPARİŞLER VE BEKLENEN TALEP

Sony, bu yeni model ile beraber daha kaliteli bir oyun deneyimi sunarak piyasada önemli bir rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Konsolun Türkiye’deki resmi fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak sosyal medyada yayılan bu bilgi, oyuncuların satın alma kararlarını etkileyecek gibi görünüyor. Ön siparişlerin alınmaya başlaması ile, PlayStation 5 Pro’nun ülkemizdeki ilk kullanıcıları arasında yer almak isteyenlerin nasıl bir talep göstereceği merakla bekleniyor. 7 Kasım tarihi geldiğinde, oyuncular yeni nesil oyun deneyimlerine adım atmanın heyecanını yaşayacak.