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Poas Yanardağı’nda patlama gerçekleşti

KOSTA RİKA’DA YENİ YANARDIĞA PATLAMASI

Kosta Rika’nın Poas Yanardağı’nda bir patlama gerçekleşti. Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI), patlamanın dün yaklaşık 10 dakikada sürdüğünü duyurdu. Patlama sırasında oluşan gaz ve kül bulutu deniz seviyesinden 4 bin 708 metreye kadar yükseldi.

SİSMİK AKTİVİTE VE KÜL YAĞIŞI

Yetkililer, yanardağda gözlemlenen artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini aktardı. Patlama sonrası Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose şehirlerine kül yağışı olduğu kaydedildi.

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