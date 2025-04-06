Podolog Beste Altınordu, Ayak Sağlığı Üzerine Bilgi Verdi

AYAK SAĞLIĞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Podolog Beste Altınordu, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Ayak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yapan Altınordu, doğru ayakkabı seçimi, tırnak bakımı ve özellikle diyabet hastalarına yönelik dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde açıkladı. Yanlış ayakkabı seçimlerinin hem kısa hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Altınordu, “Ayakkabı seçerken her zaman en uzun parmağımıza göre tercih yapmalıyız” dedi.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ HAYATİDİR

Altınordu, ayakkabının ayak anatomisine uygun olmasının önemine dikkat çekti. “Ayağın ön kısmına baskı yapan, dar ve sivri burunlu ayakkabılar uzun vadede parmak deformasyonlarına ve nasır oluşumuna neden olabilir,” şeklinde konuştu. Ayakkabıların estetiğinin yanı sıra malzeme kalitesi ve hava geçirgenliğinin de önemli olduğunu belirten Altınordu, “Seçtiğimiz ayakkabıların her zaman nefes alabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde nemli ve havasız kalan ayakta mantar gibi enfeksiyonlar kolayca gelişebilir,” uyarısında bulundu.

TOPUKLU AYAKKABILARIN ETKİLERİ

Kadınların sıkça tercih ettiği topuklu ayakkabılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Altınordu, bu tür ayakkabıların uzun süreli kullanımının ayak sağlığına zarar verebileceğini söyledi. “Topuklu ayakkabı giyilecekse topuk boyu 10 cm’yi geçmemeli ve uzun saatler boyunca giyilmemelidir. Sürekli topuklu ayakkabı kullanımı, ayak tabanında ağrıya, parmak deformasyonlarına ve bilek rahatsızlıklarına yol açabilir,” dedi. Ayrıca ayak mantarı tedavisi sonrasında kişisel hijyenin önemini vurgulayan Altınordu, “Mantar tedavisi gördükten sonra mutlaka ayakkabılarımızı, terliklerimizi ve çoraplarımızı temizlemeli ya da mümkünse değiştirmeliyiz,” şeklinde uyardı.

DİYABET HASTALARI İÇİN AYAK SAĞLIĞI

Diyabet hastalarının ayak sağlığının ayrıca bir önem taşıdığını belirten Altınordu, “Diyabetik hastalarda sinir hasarı ve dolaşım problemleri görülebilir. Bu nedenle ayak yaraları geç fark edilebilir ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir,” dedi. Diyabet hastaları için düzenli ayak kontrolünün ve özel ayakkabı tercihlerinin hayatı bir gereklilik olduğunu vurgulayan Altınordu, “Ayak sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Doğru bakım, uygun ayakkabı ve hijyenik alışkanlıklarla birçok sorunun önüne geçebiliriz,” diyerek sözlerini tamamladı.