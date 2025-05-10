Podyumda 80 Yıllık Giysiler Sergilendi

GEÇMİŞ VE GELECEKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında düzenlediği ‘Nostaljik Defile’ etkinliği ile geçmişle günümüzü bir araya getirdi. Öğrencilerin hazırladığı kıyafetler, çevre bilincine destek verirken katılımcılardan büyük beğeni topladı.

TASARIMLARDA YARATICILIK VE DİRENÇ

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki okulun öğrencileri, sürdürülebilirlik adına ilginç bir podyum deneyimi yaşadı. Geçmişin izlerini taşıyan defilede, öğrenciler atık malzemeler ve 80 yıla kadar uzanan eski giysileri sergiledi. Bazı öğrenciler, 1950’lerden kalan bir gelinliği modern yorumlarla sahneye koyarken, diğerleri atık tüller ve eski gazetelerle yenilikçi kıyafetler tasarladı. Bu etkinlik, geçmişin modasını günümüzün gereksinimleri ile birleştirerek sürdürülebilirliğe vurgu yaptı.

Defileye ev sahipliği yapan okulun Felsefe Öğretmeni ve proje koordinatörü Dilek Ulutürk Özdemir, “Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimize doğa ile uyumlu bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bu amaçla da okulumuzda tematik bir hafta belirledik. Etkinliğin son gününde ‘Sürdürülebilir Moda Defilesi’ düzenledik. Defilemizde her kumaşın, her elbisenin bir hikaye taşıdığına inanıyoruz.” diye konuştu. Özdemir, bazı öğrencilerin ailelerinden kalan kıyafetleri kendi stilleriyle yeniden yorumladıklarını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞI

Defilede kıyafetleri sergileyen Rümeysa Aşıkoğlu, “Gelinliğim, 1950’lere ait. Annemin, babaannesine ait. Çok eski ve yadigar bize.” ifadesini kullandı. Diğer bir öğrenci Gizem Çelebi ise, “Tasarımımın tamamında atık malzemeler kullanmaya çalıştım. Terzilerin kullanmadığı tül ve kumaşlardan etek oluşturdum. Buketçilerden eski gazete kağıtları alarak tasarımımı bütünleştirdim.” diye ekledi.

BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Defile sonunda jüri değerlendirmeleri neticesinde ilk üçe giren tasarımlara Sürdürülebilirlik Haftası Katılım Belgesi verildi. Ayrıca, defileye katılan tüm öğrencilere başarı belgeleri takdim edilerek emekleri ödüllendirildi.