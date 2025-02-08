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Podyumun Şampiyonlar Ligi Yine Sahnedeydi!

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ETKİNLİĞİN İKİNCİ GÜNÜNDE MODA TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğin ikinci gününde yapılan defileler, moda meraklılarından yoğun ilgi gördü. Defilede Özge Ulusoy, Wilma Elles, Demet Şener, Gizem Özdilli, Sema Şimşek ve Ece Gürsel gibi ünlü isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı birçok model, 2025 modasını renkli gösterilerle tanıttı.

90’LARIN MANKENLERİNDEN ANLAMLI BİR BİR ARAYA GELİŞ

Kuliste bir araya gelen ve 90’lı yıllara damgasını vuran ünlü mankenler, organizasyonu gerçekleştiren Erkan Yılmaz ve Akif Örük ile hatıra fotoğrafı çektirerek, “İşte podyumların Şampiyonlar Ligi” yorumunu yaptı. Mankenler, etkinliğin önemli bir platform olduğunu ve sektördeki kıskançlıkların çok fazla olduğunu da vurguladı.

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