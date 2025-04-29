Poissy’de Başörtüsü Zorla Çekildi

OLAYIN DETAYLARI

Fransa’nın Yvelines vilayetinde yer alan Poissy kentinde bir kadının başörtüsüne yönelik bir saldırıya uğradığı bildirildi. Yvelines Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dün öğleden sonra, 26 yaşındaki genç bir kadın Poissy’de şiddetli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırgan, özellikle kadının başörtüsünü zorla çekti.” denildi. Açıklama, mağdur kadının olaya ilişkin şikayetçi olduğunu ve polisin saldırganı bulmak için çalışma yürüttüğünü de aktardı.

YETKİLİLERDEN TEPKİ

Yvelines Valisi Frederic Rose’un, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile konuyu görüştüğü belirtildi. Açıklamada Rose’un bu şiddet eylemini kınadığı ifade edildi. Ayrıca, Rose’un bu akşam Yvelines Müslüman Kurumları Konseyi ile bir araya gelerek, Müslümanların güvenliği ile ilgili konuları görüşeceği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ardından mağdur kadınla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Belediye başkanı, bu saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, mağdura ve ailesine destek verdiklerini ifade etti.