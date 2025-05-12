Polad Rzayev, Everest’ten barış mesajı verecek

HAYATIYLA İLGİLİ MESAJLAR VERMEK İSTİYOR

Azerbaycanlı Binbaşı Polad Rzayev, Karabağ Savaşı’nda şehit olan babasının anısını yaşatmak ve barışın önemine dikkat çekmek amacıyla Everest Dağı’na tırmanmak istiyor. Bakü’de dünyaya gelen Rzayev, 3 yaşındayken 1. Karabağ Savaşı sırasında babası Tofiq Rzayev’i kaybetti. Polad, ailesi ve babasının silah arkadaşlarından aldığı ilhamla büyüyüp, askeri lisede eğitim aldı. Harp okulunu tamamladıktan sonra Azerbaycan ordusundaki özel kuvvetler birliğine katıldı. 2. Karabağ Savaşı’nda görev alarak önemli operasyonlarda yer aldı ve 2020 yılında Ermenistan ordusuna ait tuzaklanmış mayınlara basması sonucunda gazi oldu. Şu an yaşamını bacaklarına takılan protez ile sürdürüyor.

SPOR KARIYERİ VE BELGESEL ÇALIŞMALARI

36 yaşındaki Polad Rzayev, dağcılığın yanı sıra yüzme, futbol ve kayak yapıyor. Azerbaycan Paralimpik Komitesinde kayak bölümünde milli sporcu olarak yer alan Rzayev, geçen yıl Fransa ve İtalya’daki müsabakalarda ülkesini temsil etti. Arkadaşı Javid Samadov, Rzayev’in hayatından çok etkilendi ve 2023 yılında onun yaşamını anlatan “Yarım Çelik” adlı bir belgesel çekti. Bu belgesel, birçok film festivalinde ödüller kazanarak son olarak “En İyi Uluslararası Belgesel” ödülüne layık görüldü.

HAYATA TUTUNMA AZMİ

İzmir’deki ödül törenine katılan Rzayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Tofiq Rzayev’in kahraman bir asker olduğunu belirtti. Türkiye’de bir süre askeri eğitim aldığını aktaran Rzayev, “2. Karabağ Savaşı’nda kardeşimiz Türkiye’nin desteği bizim için önemlidir.” diyerek, bu desteğin savaşta kendilerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Gazi olduktan sonra hayata küsmediğini ve sporla ilgilenerek, hayatı dört elle sarıldığını ifade etti. “Bize askeriyede öğretilen tek şey hayata tutunma ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaktı,” diyen Rzayev, “Hayatta olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

EVEREST’E İLK ADIMLAR

Sinemaya da ilgi duyduğunu belirten Rzayev, arkadaşının belgesel için “Sadece koşacaksın.” demesi üzerine şaşırdığını söyledi. Belgeselin, insanlarla barış içinde yaşamayı ve savaşın dehşetini göstermeyi amaçladığını aktardı. Everest’e tırmanma projesinin detaylarını paylaşan Rzayev, “Dünyaya hayatla mücadele etmenin yollarını anlatmak, insanların her zaman mücadele ettikçe bir noktaya gelebileceklerini göstermek istiyorum.” dedi. Everest’ten vereceği mesaj ile “Dünya herkese yeter, barış içinde yaşayalım.” diyerek insanların kendilerini, çevresindeki insanları ve doğayı sevmeleri gerektiğinin altını çizdi. Tırmanış için henüz tarih belirlemediklerini de sözlerine ekledi. Arkadaşı Samadov, belgeselin 28 ülkede gösterimi olduğunu ve savaşın kötü bir şey olduğunu anlatma hedefiyle yol aldıklarını ifade etti.