Polatlı 1926 Spor, Erciyes 38 FK’yı Yendi

POLATLI 1926 SPOR GALİBİYETİ ELDE EDİYOR

Türkiye 3. Lig 4. Grup kapsamında gerçekleşen müsabakada Polatlı 1926 Spor, Erciyes 38 FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma Polatlı İlçe Stadyumu’nda yapıldı. Maçın hakemleri İbrahim Elmas, Emrah Türkyılmaz ve Halil Aslandağ olarak görevlendirildi.

POLATLI 1926 SPOR’UN BAŞARILI OYUNCULARI

Ev sahibi ekipte yer alan futbolcular arasında Tunahan Dikişci, Uğur Aygören, Osman Torun, Ömer Esenkaya, Berkay Doğan, Tayfun Çulha, Mücahit Emre Sivri, Mert Kabasakal, Mert Kurt, Baran Başyiğit ve Batuhan Yılmaz bulunuyor. Yapılan oyuncu değişiklikleri ile Yılmaz Gören, Buğra Aksoy ve Arda Çelik sahaya girdi.

ERICYES 38 FK YENİLGİ ALIYOR

Erciyes 38 FK kadrosunda ise Kadem Burak Yaşar, Muhammed Aybar, İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Berkay Sizer, Ahmet Çukadar, Hüseyin Ekici, Oğuzhan Öztürk, İsmet Yazgan, Enes Erol ve Tayyib Kanarya forma giydi. Takımda değişiklikler yapılarak Ayhan Gürbüz, Taha Özgür, Hüseyin Fıstıkcı ve Gürkan Arslan oyuna dahil oldu.

MAÇTAKİ GOLLER VE DİĞER OLAYLAR

Karşılaşmada Osman Torun ilk golü atan isim olurken, Baran Başyiğit de maçın ilerleyen dakikalarında sahne alarak 84 ve 90+4. dakikada iki gol daha kaydetti. Erciyes 38 FK’nın tek golü ise Enes Erol’dan geldi ve bu gol 90+2. dakikada atıldı. Polatlı 1926 Spor’dan Mert Han Kurt, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.