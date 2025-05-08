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Polatlı’da Ayakkabı Hırsızlığı Görüntülendi

POLATLI’DA AYAKKABI HIRSIZLIĞI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi. Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bir şahıs, kendi ayakkabılarını dışarıda bırakarak girdiği apartmandan başka bir kişiye ait ayakkabıları çalarak ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay sırasında, şahsın önce kendi ayakkabılarını çıkardıktan sonra, F.Ö.’ye ait ayakkabıları giyerek binadan çıkışı görüntülendi. F.Ö., ayakkabılarının çalındığını fark edince durumu Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

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