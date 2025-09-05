Haberler

Polatlı’da Çocuk Korkuluktan Düştü

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Şentepe Mahallesi’nde, 2 yaşındaki D.B.G. isimli çocuk, tırmandığı demir korkuluklardan düşerek ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Aslıhan Caddesi’nde gerçekleşti.

APARTMAN SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, çok geçmeden yere çakılan küçük çocuğun bağırması üzerine apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ağır yaralı olarak bulunan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ

Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kafatasında çatlak tespit edilen çocuk, ileri tedavi için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

