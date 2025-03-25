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Polatlı’da İki Katlı Ev Yanında Yangın

ANKARA’DA YANGIN PANİĞİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, iftar saati sırasında iki katlı bir evin yanında bulunan garajda bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

YANLIŞLIKLA BÜYÜDÜ

Üçpınar Mahallesi’nde, iftar saatinde başlayan yangın, garajda oluşarak hızlı bir şekilde çevreye yayıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi, hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının çıktığı yerin ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

İÇİNDEKİLER TEHLİKE ALTINDAYDI

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak, yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi ve olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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