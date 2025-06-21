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Polatlı’da Lityum Fabrikasında Gaz Sızıntısı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki lityum fabrikasında, bakım çalışmaları sırasında meydana gelen azot gazı sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi gazdan etkilendi. Olay, sabah saat 08.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Polatlı’nın Çekirdeksiz Mahallesi’nde bulunan ‘Pomega’ isimli fabrikada, bakım sırasında azot gazı sızıntısı oluştu.

KURUMSAL MÜDAHALE

Sızıntı ihbarının ardından bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısından etkilenen işçilerden 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdülkadir Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 8 işçi ise hastaneye kaldırılarak müşahede altında tutuluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. İncelemelerin olay yerinde devam ettiği öğrenildi.

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