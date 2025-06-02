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Polatlı’da Otomobil Çukura Düştü

KAZA ALANI TEHLİKE ARZ EDİYOR

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından açık bırakılan çukura bir otomobil düşüyor. Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrası açılan ve yeterli uyarı levhası ya da gerekli güvenlik önlemleri olmayan kazı alanından geçmekte olan bir araç, yol üzerindeki çukura düşüyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Gece meydana gelen bu olayda, sürücü veya yolcular herhangi bir yaralanma yaşamazken, araçta hasar oluşuyor. Mahalle sakinleri, uzun bir süredir açık kalan bu kazı alanının tehlike oluşturduğunu belirtiyor ve yetkililere karşı tepkilerini dile getiriyor. Ayrıca, vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması adına bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı da bildiriliyor.

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