Haberler

Polatlı’da Otomobil Çukura Düştü

OTOMOBİLİN ÇUKURA DÜŞMESİNE NEDEN OLAN ÇALIŞMALAR

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından açık bırakılan bir çukura düştü. Alınan bilgilere göre, Polatlı ilçesinin Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bu çalışmalar sonrası yeterli uyarı levhaları ya da güvenlik önlemleri alınmadan bırakılan kazı alanından geçen bir araç, yol üzerindeki çukura girdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Gece saatlerinde meydana gelen bu olayda kimsenin yaralanmaması sevindirici olsa da otomobilde hasar oluştu. Mahallede yaşayan halk, uzun süre açık bırakılan kazı alanının ciddi bir tehlike yarattığını belirterek, yetkililere karşı tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, benzer olayların önüne geçebilmek için acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili olarak inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül Açıklama Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da bir babanın darp edilmesiyle ilgili sosyal medya ve linç kültürüne dikkat çekti, devletin sosyal medya üzerinden yönetilemeyeceğini vurguladı.
Haberler

Rusya ve ABD Bakanları Görüştü

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, Bryansk ile Kursk'taki demir yolu saldırıları üzerine görüştü. Başsağlığı dilenirken, sorumluların bulunacağına dair taahhütte bulunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.