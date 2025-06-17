Polatlı’da Şüpheli Çanta Panik Yarattı

PANİK YARATAN ÇANTA

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çöp konteynerinin yanındaki sahipsiz çanta, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Olay, Gazi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Çevredeki kişiler çantayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından olay yerine gelen ekipler, çantayı detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan kontrollerde çantada herhangi bir tehlike veya olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Bu durum, vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu.