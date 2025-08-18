Haberler

Polatlı’da Timsah İhbariyle Balık Yakalandı

OLAYIN BAŞLANGICI VE İHBAR

Polatlı’da bir çobanın “suda timsah var” şeklindeki ihbarı, ilginç bir olaya yol açtı. Türkiye’nin uzunluk bakımından üçüncü en büyük nehri olan Sakarya Nehri’ndeki kuraklık nedeniyle düşen debi, balıkların su birikintilerinde sıkışmasına sebep oldu. Çobanın dikkatini çektiği büyük bir cismin su içerisinde hareket ettiğini söylemesi, bölgedeki insanların merakını uyandırdı.

YAYIN BALIĞI YAKALAMA MÜCADELESİ

Bu durum üzerine bölgeye yönelen Tolga Güler isimli bir vatandaş, su birikintisinde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 68 kilogram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmak için yaklaşık iki saat zorlu bir mücadele verdi. Halat yardımıyla balığı sudan kurtarmayı başaran Güler, hem kendisi için hem de çevredekiler için etkileyici bir deneyim yaşadı.

EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bölge halkı, son yıllarda Sakarya Nehri’ndeki su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü ve buna benzer olayların sıkça yaşandığını aktardı. Uzmanlar, nehirdeki bu kurumanın ekosistem üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililerin, durumu göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.

