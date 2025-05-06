Polatlı’da Trafik Denetimi Cezaları Artışta

TRAFİK DENETİMLERİ DESTEĞİYLE GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği yoğun trafik denetimleri ile dikkat çekici sonuçlar elde etti. Yapılan kontrollerde toplam 6 bin 111 araç incelendi, kurallara uymayan 2 bin 120 araca toplamda 5 milyon 730 bin 592 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 58 aracın trafikten men edildiği görüldü.

Ehliyetsiz araç kullanan 82 sürücüye işlemler uygulandı. Ayrıca alkol etkisi altında araç kullanan 22 sürücüden 2’si tam olarak aday sürücü belgesi iptal edilirken, 20’sinin sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Park ihlalleri de denetimlerin önemli bir parçası oldu; 930 sürücü uygunsuz park nedeniyle ceza aldı. Bunun yanı sıra, 53 kamyon ve otobüs de usulsüz park gerekçesiyle ceza uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan 167 sürücü de cezai işlemle karşılaştı.

MOTOSIKLET DENETİMLERİ VE KAZA VERİLERİ

Motosiklet denetimlerinde, 205 araç kontrol edildi ve 67’sine çeşitli ihlaller nedeniyle ceza kesildi, 13 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafik kazalarının durumu da dikkat çekici; Nisan ayında ilçede 110 maddi hasarlı kaza gerçekleşirken, 25 yaralanmalı kazada toplam 32 kişi yaralandı. Yasa dışı sürüş ve araç modifikasyonları kapsamında drift yaptığı tespit edilen 5 sürücüye ve modifiye edilmiş 6 araca ceza uygulandı. Bu denetimler sonucunda, 6’sı abart egzozlu toplam 10 araç trafikten men edilirken, 337 bin 632 TL ceza kesildi.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Yürütülen özverili çalışmalar, trafik kurallarına uyumu artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Sürücü güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı gösterilen hassasiyet, vatandaşlar tarafından da olumlu bir şekilde karşılanıyor. Yetkililer, bu tür denetimlerle sadece ceza yazmakla kalmayıp, toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor.