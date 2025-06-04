Polatlı’daki Jandarma Komutanı Ziyaret Etti

JANDARMA KOMUTANI ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Polatlı ilçesinde, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ethem İleri, bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yaşar Çetinkaya’nın ailesini ziyaret etti. 1999 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan çatışmada şehit düşen Çetinkaya’nın annesi Fatma Çetinkaya’ya, evinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında Komutan İleri, şehidin hatırasını yaşatmak için dua okudu.

ŞEHİT YAŞAR ÇETİNKAYA’YA DUALAR EDİLDİ

Ziyaret esnasında, Jandarma Komutanı İleri, “Şehidimiz yalnızca sizin değil, tüm milletimizin evladıdır. Onun emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız” diye belirtti. Fatma Çetinkaya, oğlunun unutulmadığını görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, duygu dolu anlar yaşandı. Okunan dualar, şehit Yaşar Çetinkaya’nın hatırasını bir kez daha canlandırdı.

VEFA DUYGUSUNUN ÖNEMİ VURGULANDI

Bu tür ziyaretlerin, toplumda vefa duygusunu pekiştirdiği ve şehit ailelerine manevi destek sağladığı önemle belirtildi. Şehit aileleri ile kurulan bu bağların, ulusal birliğe katkıda bulunarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.