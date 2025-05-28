Polen Alerjisi Uzadı

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi; bitkilerin, ağaçların ve yabani otların ürettiği polenlere bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösteren bir alerji türüdür. Uzmanlara göre alerjinin genetik bir hastalık olduğu ifade ediliyor. Alerjik rinit, alerjik sinüzit ve astım, bu alerji türüyle birlikte görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genetik yatkınlık nedeniyle alerjilerin özellikle anne tarafından geçtiği belirtiliyor.

ALERJİNİN GÖRÜLME DÖNEMİ

Polen alerjisi bahar aylarının, özellikle mart ve nisan döneminin gelmesiyle daha fazla görülüyor. İklim değişikliğinden dolayı, haziran ayında hala kırkikindi yağmurlarının yaşandığı görülüyor. Bu durum, alerji döneminin mart ve nisandan mayıs ve hazirana kaymasına neden oldu. Kişinin alerjisi olan bitkinin veya ağacın polenleri ne zaman ortaya çıkıyorsa, o zaman alerjik belirtilerinin daha fazla görülmesi olabiliyor. Ancak genel olarak ilkbahar ve yaz aylarda polen alerjisi daha sık karşılaşıyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Polen alerjisinden korunmanın en etkili yolları arasında, polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmamak yer alıyor. Dışarıda bulunmak zorunda kalındığında ise koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler takılabiliyor. Ev havalandırması için sabah saatlerinden ziyade öğle saatlerinde güneşin doğduğu zaman aralıkları tercih edilmeli. Ayrıca, yatak odasında peluş oyuncak, battaniye gibi kıyafet ve örtülerin bulundurulmaması gerekiyor.

POLEN ALERJİSİ GRİPLE KARIŞIYOR

Polen alerjisi bazen grip ile karıştırılabiliyor. Alerjide gözlerde sulanma, yanma, burun akıntısı gibi şikayetler, kulakta dolgunluk ve kaşınma belirtileri ön planda olurken, enfeksiyon hastalıklarında genellikle sarı yeşil renkte balgam ve yoğun öksürük daha belirgin oluyor. Kaşıntı, hapşırma, kulak ve gözlerde yanma gibi şikayetler söz konusuysa, alerji ihtimali daha fazla düşünülebiliyor.