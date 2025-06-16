Polen Yoğunluğu Alerjik Reaksiyonları Tetikliyor

POLEN YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Öğr. Üyesi İhsan Topaloğlu, ülke genelinde artan polen yoğunluğuna dikkat çekerek, “Saat 05.00-10.00 ile saat 18.00-20.00 arasında polenin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını, kapı ve pencerelerini açmamaları, eve girdiklerinde kıyafetlerini çıkartarak banyo yapmalarını öneriyoruz” diyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kavak ağaçlarından yayılan polenler, alerjik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Nisan ve ağustos ayları arasında yoğunlaşan polen salınımı, çocuklar, yaşlılar ve alerjik hastalığı bulunan bireyler için zorlayıcı bir dönem oluşturuyor.

HASTALARIN YÜKSEK RİSKİ

Polenlerin rüzgarla geniş bir alana dağılması, alerjik reaksiyonları tetikleyerek kişilerin sosyal hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Bahar aylarında parklara giden 23 yaşındaki Demet Seloğlu, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi sorunlar nedeniyle Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvurdu. Dr. İhsan Topaloğlu, hastaya deri prick testi yaparak antijeni belirlemeye çalıştı. Topaloğlu, Türkiye genelinde polen yoğunluğunun arttığını belirterek, “Özellikle nisan ayında başlayan süreçte, ağustos ayının sonuna kadar polen miktarı artmakta. Bu durum bazı duyarlı bireylerde nefes darlığı, burun akıntısı, öksürük ve hapşırık gibi semptomlar oluşturabiliyor. Bazı hastalarda semptomlar hafif seyrederken, bazı gruplarda bu belirtiler daha ağırlaşıyor. Kişinin sosyal hayatını etkileyecek düzeyde şikayetler gelişebiliyor” şeklinde konuştu.

KORUYUCU ÖNLEMLER ŞART

Alerjik hastalığı olan bireylerin, belirli saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini yineleyen Dr. Topaloğlu, “Bu saatler arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Semptom yönetimi için ilaç tedavisi ve koruyucu önlemler almak önemlidir. Semptomların azaltılması, hastanın sosyal hayata yeniden katılmasına yardımcı oluyor. Çocuklar, yaşlılar ve alerjik hastalıkları olan bireyler risk altında. Özellikle polen alerjisi bulunan hasta gruplarının taşınmaz saatlerde dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, eve döndüklerinde kıyafetlerini çıkarmaları ve düzenli olarak ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Hekim kontrolünde koruyucu ilaç tedavisine devam edilmesi de oldukça önemli” dedi.