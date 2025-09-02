Polinas EcoVadis’ten Altın Madalya Aldı

POLİNAS’A ALTIN MADALYA ÖDÜLÜ

Esnek ambalaj sektöründe lider konumda bulunan Polinas, çevresel, sosyal, insan hakları ve etik süreçleri uluslararası standartlara göre değerlendiren global derecelendirme platformu EcoVadis tarafından “Altın Madalya” kazanma hakkı elde etti. Yıldız Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, bu derecelendirme ile sektöründe ilk yüzde 2’lik dilime girerek öncülüğünü pekiştirdi.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Polinas, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra kapsayıcı bir iş kültürü için fırsat eşitliği odaklı uygulamaları hızlandırma kararı aldı. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı planlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAHAHHÜTÜGÜMÜZ ULAŞILDI

Polinas CEO’su Faik Önaldı, sürdürülebilirlik taahhütlerine bağlılıklarını güçlendirdiklerini ifade etti. Önaldı, “Polinas olarak üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı hale getirmenin ötesinde, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında gerçek bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz.” dedi. Ayrıca geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, çevresel ve sosyal etkilerin gözetilerek hareket edildiğini belirtti. Önaldı, bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ettiğini vurguladı.