Polinas, EcoVadis’ten Altın Madalya Aldı

POLİNAS’IN ALTIN MADALYA BAŞARISI

POLİNAS, şirketlerin çevresel, sosyal, insan hakları ve etik süreçlerini uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendiren global derecelendirme platformu EcoVadis tarafından ‘Altın Madalya’ ödülünü kazandığını duyurdu. Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, EcoVadis’in bağımsız değerlendirmesi sonucunda sektöründeki ilk yüzde 2’lik dilime girerek konumunu daha da pekiştirdi.

2050 HEDEFİ: NET SIFIR EMİSYON

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi ile çalışmalarına devam eden Polinas, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra kapsayıcı bir iş kültürü oluşturma adına fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız veriyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmanın hedefini koydu.

ÖNALDI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜTLERİMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Polinas CEO’su Faik Önaldı, her adımını ‘İsrafsız Şirket’ iş modeli ve çevresel sorumluluk bilinci ile attıklarını belirtti. Önaldı, “Polinas olarak üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı hale getirmenin ötesinde, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında gerçek bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi ile çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak kazandığımız bu başarıyla 2021 yılını referans aldığımız sürdürülebilirlik taahhütlerimize bağlılığımızı güçlendirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz,” şeklinde konuştu.