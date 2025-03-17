Polis, 24 Yıl Cezaevinden Kaçan Kişiyi Yakaladı

OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul’da, polis ekipleri çeşitli suçlardan toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, hükümlü şahısların takibi yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, adam öldürme suçundan 20 yıl ve cebir, tehdit ya da hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bu kişinin 2019 yılından beri arandığı belirlendi.

TUTUKLAMA ANINDAKİ DETAYLAR

Fiziki ve teknik takibin ardından, şahsın adının Abdulaziz A. olduğu ve Güngören’de bulunduğu tespit edildi. 14 Mart tarihinde, Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde yapılan operasyonla şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Yakalanan Abdulaziz A.’nın, Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği açıklandı.