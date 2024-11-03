Polis Akademisi’ne Yeni Atama Yapıldı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ATAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Polis Akademisi Başkanlığı’na Prof. Dr. Murat Balcı atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama listesinde başka önemli değişiklikler de yer alıyor. Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel ve Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü’ne Fatih Ayna atandı.

VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM ATAMALARI

Ek olarak, toplamda 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi. Bu atamalar, bölgesel yönetimlerde önemli değişiklikler ve yenilikler sağlıyor. (DHA)