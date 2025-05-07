Polis, Aksaray’da tabanca buldu

DEVRIYE POLISLERI TABANCA BULDU

Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri, Kireçlik mevkiinde yol kenarındaki çalıların arasına gizlenmiş bir tabanca buldu. Olay, gece yarısı Kalanlar Mahallesi Kireçlik yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, millet bahçesi kısmından yolun şarampolüne birkaç kişinin girip çıktığını gözlemledi.

POLIS EKIPLERI INCELEME YAPTI

Polis ekipleri, karşı yola geçene kadar şahıslar gözden kayboldu. Çevrede yapmış oldukları inceleme sırasında çalılıklar arasında bir adet tabanca tespit ettiler. Eldiven giyerek tabancayı alan polis, silahın gerçek olduğunu ve şarjörünün bulunmadığını belirledi. Bunun akabinde tabancaya el konulurken olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırma başlatıldı.