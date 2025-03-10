Polis Aracı ve Otomobil Kaza Yaptı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen kaza, uygulama noktasındaki kavşakta polis aracının dahil olduğu bir çarpışma ile gerçekleşti. Olayda, 2’si polis, toplamda 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cemal A. yönetimindeki 67 A 7548 plakalı polis aracı, dönüş yapmak amacıyla kavşaktan geçerken, Zonguldak yönünde ilerleyen Malik D. idaresindeki 67 ABD 536 plakalı otomobile çarptı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle, 67 ABD 536 plakalı otomobil, yol kenarında durmakta olan 67 ACT 382 plakalı başka bir araca çarparak ancak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Aleyna D. ve Malik D. ile polis aracındaki Cemal A. ve Ali G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde hemen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede hastaların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Kazanın ardından olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.