Polis Araçları Arayarak GBT Yaptı

POLİS UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne’de polis ekipleri, farklı bölgelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde araçları detaylı bir şekilde kontrol etti. Şehir genelinde yapılan bu kontrol sırasında sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

ARAÇLAR TEK TEK DENETLENİYOR

Gerçekleştirilen uygulamada, her bir araç durdurularak incelemeye alındı. Bu süreçte, sürücülerin ve yolcuların bilgileri sorgulanırken, trafik ekipleri de belgelerin ve trafik kurallarının uyumunu denetledi. Uygulamanın amacı, güvenliği artırmak ve trafik düzenini sağlamak olarak belirtildi.