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Polis Aykut Usta Kalp Krizi Kurbanı

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FENALAŞTIĞI AN

Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli olan Aykut Usta, 4 Şubat Salı günü görev sırasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta’nın beklenmedik ölümü, mesai arkadaşlarını, ailesini ve Sinop halkını derin bir üzüntüye boğdu.

TAZİYE MESAJI

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi: “Aziz milletimizin ve Sinop’umuzun başı sağ olsun. Görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Saraydüzü Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Aykut Usta’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı âli olsun.”

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