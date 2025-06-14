Polis, Ayvacık’ta denetim yaptı

AYVACIK’TA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerine imza attı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulama kapsamında, ilçede çeşitli denetimler yapıldı.

DENETİM SONUÇLARI VE GÖZALTILAR

Gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 39 kişi ve 102 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 46 kişiye cezai işlem uygulandı, ayrıca 8 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçları nedeniyle K.K. ve O.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Resmi ikameti Türkiye’de bulunmayan Z.İ. ise işlem yapılmak üzere Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.