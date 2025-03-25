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Polis Dolandırıcılık Uyarılarını Sürdürüyor

UYARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük’te polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik uyarılarını sürdürüyor. Son günlerde artış gösteren dolandırıcılık vakalarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını hızlandırarak vatandaşları bilgilendiriyor. Cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimler sırasında, ekipler dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veriyor ve bu konuda broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE DİKKAT!

Son zamanlarda dolandırıcıların, vatandaşların çocuklarının kişisel bilgilerini istemesi gibi yöntemlere yöneldiğine dikkat çeken ekipler, bu tür taleplerin kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, araç alım-satım işlemlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı önlemler alan ekipler, şehrin en işlek caddelerine ve kalabalık noktalara uyarı afişleri asarak halkı bu dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor.

Ramazan Bayramı öncesi dolandırıcılık vakalarının artabileceği uyarısında bulunan polis ekipleri, vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını veya en yakın polis merkeziyle iletişime geçmelerini talep ediyor. Uyarılarla birlikte toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen ekipler, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyor.

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