Polis Ekipleri Dronla Denetim Yapıyor

DENEYİMLİ POLİS EKİPLERİ DENEYİM PAYLAŞIMI YAPIYOR

Düzce’de Kurban Bayramı öncesinde güvenlik önlemleri artırılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı kapsamındaki hazırlıklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte polis ekipleri, çeşitli yerlerde denetimler yaparak sürücüleri uyarmakta. Bazı noktalarda ise dron kullanarak denetim gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

DRONE DESTEKLİ DENETİMLER YAPILIYOR

Akçakoca yolu üzerinde yapılan drone destekli denetimlerde araçlar belirli kontrollerden geçiyor. Sürücülere yönelik ehliyet, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, muayene, sigorta ve seyir halinde telefon kullanımı gibi konularda denetimler yapılmakta. Bu denetimler sırasında toplamda 115 araç kontrol edildi. Sonuç olarak 17 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 21 bin 117 lira ceza kesildi.

SÜREKLİ DENETİM PLANLARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında denetimlere düzenli olarak devam edeceklerini duyurdu. Hedef, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri bu konuda bilinçlendirmek. Düzce’deki denetim faaliyetleri, halkın güvenliği için büyük önem taşıyor.