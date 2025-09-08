Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, dün gece polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de verilen ara karar doğrultusunda, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanmak üzere atanan Geçici Kurul’da bulunan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına ulaşacağını duyurdu.

POLİS EKİPLERİ HAZIRLIK YAPTI

Bu açıklamanın ardından, polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemleri aldı. Daha önceki akşam, parti binasına yönelen çok sayıda CHP’li de geceyi burada geçirdi. Parti binası önünde partililerin bekleyişi ile polis ekiplerinin uyguladığı güvenlik önlemleri sürerken, gözler bu gelişmelere çevrildi. Bekleyişin havadan görüntüleri de alındı.