Polis Ekipleri, İntiharı Önledi

İNTİHAR GİRİŞİMİNE POLİS MÜDAHALESİ

Çorum’da üç katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. Olay, Bağcılar Mahallesi 85. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları olduğu belirlenen N.K., binanın üst katına çıkıp intihar etmek istedi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay anında hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonunda şahıs, ikna edilerek çatının kenarından güvenli bir şekilde indirildi.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Çatıdan indirilen N.K., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu durum, intihar girişimlerinin önlenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.