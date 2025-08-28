Polis Ekipleri Kamyon Şoförünü Yakaladı

KAZA SONUCUNDA BİR CAN KAYBI

Hatay’da meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yapılan polis çalışmaları sonucunda Tofaş otomobili sürükleyen kamyon sürücüsünün, kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olay sonrasında kaçan kamyon şoförü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaza, İskenderun ilçesindeki Modern Evler Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Elde edilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon, Yasin İşlek’in kullandığı 31 V 7501 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Safinaz İşlek olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yasin İşlek ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye yollandı. Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü M.K., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.