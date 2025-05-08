Polis Ekipleri Toplum Bilincini Artırıyor

TOPLUM BİLİNCİNİ ARTIRMA AMAÇLI ETKİNLİK

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bizim önceliğimiz, sizin huzurunuz” temasıyla toplum bilincini artırma amacıyla bir etkinlik düzenliyor. Atatürk Parkı’nda yer alan kıraathaneye yapılan ziyarette, vatandaşlara dolandırıcılık türleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılıyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI FARKINDALIK YARATMA

Bu etkinlik çerçevesinde halkın dikkatini çekmek ve farkındalığı artırmak için broşür dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık gibi suçlara karşı bilinçlenerek, daha dikkatli olmalarını hedefliyor. Toplum güvenliğinin sağlanması için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan yetkililer, çalışmaların farklı bölgelerde devam edeceğini bildiriyor.

Bilgilendirme etkinliği sırasında halkın büyük ilgisi dikkat çekiyor. Vatandaşlar, emniyet ekiplerine gösterdikleri çaba için teşekkürlerini iletiyor. Eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları ile toplum güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.