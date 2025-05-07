Polis Ekipleri Trafik Kurallarını Anlattı

TRAFFİK HAFTASI’NDA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMA

Çorum’un Alaca ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Bu buluşma, çocuklara trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçladı.

POLİS EKİPLERİNDEN EĞİTİM VE EĞLENCE

Çorum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün trafik ekipleri, çocuklar ile gerçekleştirdikleri bu etkinlikte, kullandıkları ekipmanları ve polislik mesleğinin detaylarını anlattı. Ayrıca, polis ekipleriyle birlikte vakit geçiren çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, hem eğlenerek öğrenme fırsatı buldu hem de trafik güvenliği konusunu pekiştirdi.