Polis Ekipleri, YKS İçin Yardımcı Oldu

POLİS EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA KOŞTU

Nevşehir’de bugün gerçekleştirilen YKS sınavına girecek olan öğrencilerin desteklenmesi için polis ekipleri harekete geçti. Sınava gireceği okula yunus ekipleriyle ulaşan bir öğrenci, ne yazık ki 1 dakika geciktiği için sınava alınmadı. Üniversite sınavı dolayısıyla sabah saatlerinde şehirde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı çevresinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

YARDIMCI OLMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yanlış okula giden bir kadın öğrenci, yunus ekipleri tarafından doğru okula ulaştırılırken, trafik sıkışıklığı nedeniyle dolmuştan inmek zorunda kalan bir başka öğrenciye de yine yunus ekipleri yardımcı oldu. Ancak bu öğrenci de sınav saatini sadece 1 dakika kaçırdığı için sınava alınamadı. Emniyet ekipleri, trafik akışını sağlamak için yoğunluk yaşanan kavşaklara müdahale etti ve sınav sabahında zamanla yarışan öğrenciler için destek sağladı.

SINAV HAZIRLIKLARI VE TRAFİK SORUNU

Yanlış okula geldiği fark edilen bir kız öğrenci, yunus ekipleri tarafından hızlıca doğru okula ulaştırıldı. Öte yandan, trafik nedeniyle dolmuştan inmek zorunda kalan bir başka öğrenci de yunus timlerinin motosikletine bindirilerek sınav yerine götürülmek istendi. Ancak, bu öğrenci de sınava 1 dakika geciktiği için alınamadı. Sınava alınmayan öğrenci Yasin Taşdemir, “Bugün YKS sınavı vardı. Anahtarla salona girmek yasak olduğu için aracımla gelemedim. Bu nedenle otobüs ile geldim. Trafik yoğunluğu nedeniyle otobüsten inmek zorunda kaldım. Yunus polisler beni daha sonra sınava gireceğim okula getirdi. Onların yardımı olmasına rağmen sınava gidemedim. Bir dakika ile geç kaldım,” şeklinde duygularını ifade etti. Öğrenciyi sınava yetiştirmeye çalışan polis ekibi de “Geldik ama yetiştiremedik,” dedi.